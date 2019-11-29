Кротов, 2015

2020: Вернулся из Зап.Африки и выпустил новую книгу "Дорога в Чад". ВКонтакте: vk.com/antonkrotov

Блог писателя, путешественника Антона Кротова. Цитирование моих текстов для некоммерческих нужд, разрешается с указанием источника (адрес этого блога). Для использования фотографий необходимо получть моё разрешение.

Прошу в комментариях, не ругаться матом и уважать точку зрения собеседников! Матерные ругальщики и прочие некультурные собеседники сразу отправляются в бан.

Я пишу, издаю и распространяю книги (свои и своих друзей)
Список моих книг о путешествиях (2020), и где их взять - тут.
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Видео из моих путешествий. Передача "Хузур-вояж" татарского ТВ, многосерийная (каждая серия по 10 минут) -- здесь.

Вы можете поддержать деньгами мои проекты, путешествия и издательскую деятельность, я буду рад.
Кошелёк "Яндекс.деньги" № 41001707022496 .
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Ещё полезные ссылки вот:

Академия Вольных Путешествий ВКонтакте.
Интернет-магазин - книги моих родителей (Виктора Кротова krotovv и Марии Романушко).
Антон Кротов вКонтакте: http://vk.com/antonkrotov. Там и мои 43000 фото и 300 видеороликов.
Ещё мои фото из поездок.
С 2015 г., новый Президент АВП = не я, а Алексей Кулешов из Рязани, вот его блог: traveler62rus.

Лекции Антона Кротова в городах РФ, СНГ (как подготовить, организовать), информация тут: http://a-krotov.livejournal.com/663348.html. -- Заранее пишите мне, куда вы хотите меня пригласить. План составляется на пару лет вперёд.

Желающим разместить РЕКЛАМУ в моём блоге, в ближайших книгах, и на моей страничке ВКонтакте - условия и подробности (2020).

Ещё интересные, и для многих полезные ссылки в моём "Живом журнале":
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Кротов Антон

25 лет АВП

Сегодня, 2 сентября, исполняется 25 лет Академии Вольных Путешествий -- нашему сообществу путешественников, основанному в 1995 году. Основателями АВП стали Антон Кротов, Сергей Зубцов и Илья Сайтанов (он же Розовый Слон, это музыкант -- его ЖЖ rslon, но на путешественнических тусовках он уже давно не появлялся). В Академии, вопреки гипотезам, нет ни одного академика, но есть мудрецы -- люди, занимающиеся широким распространением знаний о путешествиях. Этим АВП отличается от других тусовок и клубов автостопа: мы не только собираем информацию о способах путешествий, о городах и странах, о методах ночлега, о получении виз и т.д., -- но и распространяем эти знания в широкие массы посредством бесплатных лекций, Лесного трезвого Схода, Интернета и литературы.

Сейчас не будем создавать длинный список достижений АВП -- как клуба, так и отдельных его представителей. Нужно отметить лишь некоторые изобретения: Дома для всех, в которых остановились и бесплатно пожили тысячи людей; массовые поездки, в которых принимали участие все желающие и впервые в жизни достигли они отдалённейших мест -- Индии, Африки, стран Азии, далёкого Заполярья; сайт АВП, созданный Григорием Лапшиным gril_avp, в течение более десяти лет он был основным источником знаний о методах самостоятельных путешествий (сайт www.avp.travel.ru появился в те времена, когда других ресурсов, даже Контакта, Фейсбука и Гугла, ещё не существовало). Самоходные походы вовлекли в себя сотни людей в 1990-2000-х годах, а массовые встречти Трезвого нового года (поездатый новый год, пароходный новый год и т.д.) также запомнились множеству людей, принявших участие в них. Также нужно отметить, что АВП -- редний трезвый клуб, и трезвость присутствует и в ходе организованных нами путешествий, и походов, и Сходов АВП, и в Домах АВП с самого основания нашего проекта.

История российского автостопа (в XX веке -- до 2003 года) и его будущее (прогноз с 2003 года на будущие десятилетия), -- мой текст 2000-03 годов здесь: https://avp.travel.ru/istotiya_as_AK.htm.

Сайт АВП -- www.avp.travel.ru -- законсервированный, как память о тех временах

Книга "История отечественного автостопа", созданная тремя авторами: Антон Кротов, Андрей Сапунов и Алекс Диггер (Лычавко) -- про книгу здесь, https://a-krotov.livejournal.com/1354680.html, саму книгу можно заказать у А.Кротова

История русского автостопа от некоей Елены Срапян, описанная ею в 2020 году, здесь: https://samokatus.ru/istoria-russkogo-avtostopa/

Отмечаем юбилей 25 лет: ветераны -- сегодня у меня дома, прочие -- на Лесном Трезвом Сходе АВП на реке Дубна, с арбузами. Ссылка на мероприятие: https://vk.com/avp14

Видеотрансляция в честь юбилея -- сегодня в 14:00 мск на моей страничке ВКонтакте : https://vk.com/antonkrotov

Поздравляю с юбилеем всех, кто как-то причастен к нему! Наука победит!
Кротов Антон

Про встречу в Тутаеве

Четыре дня назад я выступал с лекцией в небольшом городке Тутаев (Ярославская область). Честно говоря, подозревал, что город окажется каким-либо захолустьем и будет не очень интересно. Но всё получилось гораздо лучше.

Во-первых, это необычный старинный город, лежащий на двух берегах Волги, через которую тут нет моста -- только паром или моторные лодки за 35 рублей (редкий вид городского транспорта для европейской части России. Ещё в Варзуге так же).

Во-вторых, половины города различаются очень сильно между собой. Раньше это было два города, Романов (на севере) и Борисоглебск (на южном берегу Волги), их соединили в XIX веке, и назвали Романов-Борисоглебск, а в XX веке переименовали в Тутаев (в честь погибшего революционера). И сейчас две половины города различаются: на юге -- предприятия и 9-этажные дома, магазины и пролетариат, а в северной половине -- старинные церкви, избы и художники.

В одной из изб и проходила моя лекция. Место очень необычное. Художник Лилия Славинская (http://www.slavinskaya.ru/) купила старый дореволюционный дом и за двадцать лет его превратила в вип-дом. Все комнаты в него отреставрированы в стиле разных эпох, и там останавливаются и живут разные художники и иные творческие люди (т.е. дом как мастерская и гостиница). В доме огромное количество картин и библиотека. Также (как и в недавно посещённых нами Шелотах Вологодской обл) есть печь для обжига глины. Дом приобрёл вторую жизнь и выглядит чудесно и внутри, и снаружи. Вот сайт этого проекта: http://artdom-romanovo.ru/.

На мою лекцию в Тутаеве пришло много людей, в том числе не только тутаевцы, но и приезжие. Зашла и женщина по имени Маола Ушакова, дочь известного полярника Ушакова, который изучал Северную Землю в начале ХХ века. В общем, спасибо Антону Раскольникову за организацию встречи, и всем жителям и гостям Тутаева. Ждём желающих на 14-й Лесном Трезвом Сходе АВП !
Кротов Антон

Новости Домов для всех

1. Дом для всех в Хибинах (Кировск) планомерно закрывается в конце августа. Серьёзных желающих продлить Дом не нашлось. За два месяца в Доме пожило более сотни человек, так что проект оказался очень востребован! Окончательные итоги ждём к 1 сентября. Поздравляем Анну Головко с видимым успехом проекта.

2. Дом для всех в Калининграде (https://vk.com/westdomtravelers) планомерно завершился 20 августа. Там пожило всего 25 человек. Причиной, вероятно, является островное положение Калининграда, закрытие границ с Европой -- добираться можно было только самолётом, а в поезд не сажали лиц с некалининградской пропиской.

3. Дом для всех на Алтае, в селении Манжерок, работает -- это домик на турбазе, выделенный хозяином для автостопщиков. Отзывы там в группе (https://vk.com/club164045299). Дом будет действовать до конца сентября.

Новые проекты Домов для всех ожидаем услышать на Лесном Трезвом Сходе АВП.
Кротов Антон

Я еду в Тутаев. Завтра

Завтра еду из Москвы в Тутаев. Никогда ранее не был в этом городе, и вот посещу его!

Моя лекция о путешествиях в городе ТУТАЕВ Ярославской области ожидается в пятницу 28 августа, в Доме творчества "Романово" (http://artdom-romanovo.ru/ ), в 19:00. Приглашаются все желающие, те, кто живут в Тутаеве, а также соседи по региону — и проезжающие мимо!

Вход и выход свободный (будет иметься шляпа для пожертвований на развитие самого Дома творчества, а также литература о путешествиях от меня).

Меня не будет в Москве 27, 28 и 29 августа. С 30 августа опять появлюсь и буду дома до 2 сентября включительно, а 3 сент. выезжаю на Лесной трезвый Сход АВП. Разведчик в лице Олега Сенова уже побывал на поляне Схода, говорит, что там всё в порядке и готово к приезду нас.

Расписание лекций, мероприятий и вообще остатка текущего года пока не составлен. Разберусь с этим и составлю уже после Схода, как будет более понятно, что происходит в регионах с массовыми мероприятиями. А у вас, товарищи читатели, уже что-то разрешили в разных областях? выезжать за пределы России до конца года не планирую, будет такой "патриотический" год, лето, осень и, наверное, зима. Пока делаю (пишу) четыре разные книги одновременно, наверное до конца года успею порадовать читателей чем-то из новинок.
Кротов Антон

Новый транспарант "25 лет АВП"

Навстречу 14-й Лесному Трезвому Сходу АВП. Товарищ Евгений Сайгин безвозмездно изготовил для нашего Схода баннеры "25 лет АВП ", наклейки с птицей и указатели для нашей поляны — и прислал их мне. Изделия получены! Нужно сказать Евгению Спасибо за такое полезное изделие! И также надо поблагодарить дизайнера, который сделал макет баннера и наклеек в электронном варианте; его зовут Владислав Иванов. Это тоже хороший человек.

(А вот и сайт фирмы, где изготовлена эта продукция.)

На фотографии — вид нового транспаранта "25 лет АВП". Их сделано два экземпляра. На следующий год легко можно будет переклеить на "26 лет АВП", а потом уже разберёмся -- или переклеим на 27, 28 и т.д. лет, или сделаем новый баннер.

Вот группа Схода ВКонтакте:  https://vk.com/avp14

О порядке празднования самого 25-летия АВП нужно знать следующее: 2 сентября я жду ветеранов, мудрецов и лично приглашённых мной друзей (у себя дома в Москве), а 4-6 сентября мы встречаемся в лесу, на поляне.

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Кротов Антон

НАВСТРЕЧУ 14-му Лесному Трезвому Сходу АВП . Внимание!

(1) ТРЕБУЕТСЯ РАЗВЕДЧИК: человек, который уже был на Сходах АВП и готов съездить на поляну Схода в Попадьино ещё до всех событий, в ближайшую неделю, сфотографировать состояние поляны, посмотреть, в каком состоянии мосты и речки, нужен ли ремонт мостиков, не появилось ли на поляне какое-то изменение или строение,... Такой человек — найдись! И напиши Алексею Кулешову или А.Кротову. НАЙДЕН. Сегодня поляна разведана -- спасибо Олегу Сенову. Всё в порядке. Мостики в сохранности, так что место ждёт нас!

(2) ВОЖДЬ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ: Среди тех людей, кто планирует появиться на поляне в среду 2 сентября или ранее, нужен Вождь Первопоселенцев. Им может быть любой адекватный известный мне или Кулешову человек, который уже был на предыдущих Сходах и знает, как там всё устроено. Все инструкции ему сообщит Алексей Кулешов или А.Кротов.

(3) Нужен ЧЕЛОВЕК с МАШИНОЙ, который поедет в четверг 3 сентября (можно днём, можно вечером) и перевезёт на поляну НЗ еды, вещи, кастрюли, коробки, палатки, арбузы, оборудование для Схода. Вообще основные вещи хранятся у Назаренко, но также есть некоторые вещи на Ленинградском шоссе и на Планерной (север Москвы). Пишите в л.с. А.Кротову или А.Кулешову .

На Сходе АВП появится, среди прочих людей, Владимир Петрович Несин, который пешком и босиком путешествует по всему миру и побывал уже в 150 странах. Несину 70 лет исполнилось уже, а он бодр и полон сил. Будут и другие мудрецы. Список выступающих будет составлен уже на поляне.

https://gril-avp.livejournal.com/377805.html -- Инструкция для тех, кто впервые приедет на Сход

Часто задаваемые вопросы и ответы на них:  https://gril-avp.livejournal.com/377932.html
Кротов Антон

Вернулся из Вологодской области

Вернулся из небольшой поездки в Вологодскую область. Маршрут был такой: Вологда -- Череповец -- Белозерск -- Липин Бор -- Вытегра -- Паша -- Новая Ладога -- Старая Ладога -- Волхов -- Москва. До Липин Бора ехало пять человек (А.Кротов, К.Катафота (Галочка), Светлана Хабаровская, Игорь и Аделина из Иркутска), после него осталось четыре (Светлана оттуда поехала в Архангельск). В Вологде и Череповце прошли встречи с населением (интересующимся путешествиями), в других городах встреч не устраивали из-за их малонаселённости.

Фотоальбом ВКонтакте -- https://vk.com/album7425734_272825374

Сегодня ночью вернулись в столицу.
Погода была замечательно тёплая.

Спасибо людям, которые принимали нас в городах. В Вологде -- Руслан Зайцев; в Череповце -- Роман Дубровин; в Белозерске -- Митяй-Цыган и его бабушка (тётя) Екатерина Алексеевна; в Липин Боре -- Андрей Исаков, он же по совместительству владелец единственной на весь район официальной маршрутки (газели). Также благодарю водителей, которые подбирали нас по дороге; два раза повезло проехать и в кузове: от Липин Бора до Вытегры -- в кузове фуры с арматурой (фура шла в Мурманск из Тюмени; трое ехали в кузове, а Катафота в кабине); + от Паши до поворота на Новую Ладогу -- в кузове Газели у прикольного кавказского водителя Руслана из Карачаево-Черкесии (в этот раз я ехал в кабине, а некоторые товарищи в кузове; водитель оказался настоящим философом, с интересом к жизни и к связи событий). Один участок проехали на маршрутке, от села Палтога до Паши, на настоящей маршрутке с ворчливым водителем (платно): участок тот весьма глухой, а нас было четверо и было вечернее время. Не удалось посетить городок Вознесенье по разным причинам.

Ещё раз Спасибо водителям, местным жителям и участникам поездки.

Сегодня вкратце расскажу о ней на тусовке у меня дома в 18:00. В этот же сегодняшний день мы ждём появления Руфы из Астрахани, которая едет с Украины, где изолировалась более пяти месяцев, весь сезон карантина. Узнаем у неё, как дела на Украине. А следующая поездка -- в город Тутаев Ярославской области -- 27-29 (чт пт сб) августа, после чего уже будет Лесной Трезвый Сход АВП в Попадьино, посвящённый 25-летию АВП.
Кротов Антон

Про сайт АВП www.avp.travel.ru

Сегодня, 15 августа, 22 года со дня появления сайта АВП www.avp.travel.ru, этот сайт был создан в 1998 году ГриЛом gril_avp и размещён сперва на сайте http://dgril.chat.ru/, потом переехал на известный уже всем сайт.

В "Веб-архиве" найдено много копий сайта АВП, начиная с 10 мая 2000 года. Вот, например, первая копия, живущая в Интернете:
https://web.archive.org/web/20000510194735/http://avp.travel.ru/ ... Интересно почитать там, например, тогдашние достижения АВП или же планы на кругосветную экспедицию. Проблемы с возможным гидростопом, конечно, представлялись: мы понимали, что может быть, и не удастся угидростопиться из Африки. Там же можно найти текст "Практики вольных путешествий" на 1998 год, "Дорожные байки" (на 2000 год) и какие-то ещё интересные мелочи 20-летней давности. Архив Гостевой книги, по-видимому, не сохранился.

Также можно посмотреть в этом же веб-архиве разные другие клубы автостопа и вообще разные сайты старых времён.

Сейчас, спустя 22 года, сайт АВП примерно такой же по дизайну, как и в 1998 г -- у нас стабильность, никаких усложнений не предусмотрено. Основная информация обитает в группе АВП вКонтакте -- http://vk.com/avp_travel_ru , а сайт АВП имеет больше историческую ценность. Ведь это один из самых старых полезных сайтов; остальное, чем мы пользуемся, всякий там Контакт, Гугл, Википедия, ЖЖ -- всё изобретения куда более нового времени!

P.S. Сообщаю всем, кому интересно, что я уезжаю завтра в Вологодскую область. Завтра (16 августа) буду в Вологде вечером с чаепитием и общением, 17 августа -- в Череповце с лекцией, 18 августа Белозерск, 19 августа Липин Бор, 20 августа Вытегра. Кому я там нужен, звоните и отлавливайте. Компьютер не беру, в ЖЖ писать не буду до возвращения в Москву 23-го августа.
Кротов Антон

Про Беларусь (мысли издалека)

Нахожусь в Москве, далеко от Белоруссии -- или от Беларуси, как там следует её называть -- и думаю вот что.

Беларусь, среди стран СНГ, самая уютная, чистая, аккуратная. Ну прямо мечта советского человека. Заборы покрашены, газоны пострижены, поля колосятся или овощатся, ну смотря что там растёт, на полях. Если едешь или идёшь со Смоленской области или Брянской -- безо всякого GPS можно определить, где кончилась Русь и началась Б-Русь: поля были заброшены, а теперь вон всё распахано. В самом небольшом селе всё в порядке, а в такой же деревне по брянскую сторону границы -- ну как фашист прошёл, хату спалил. Взять посёлок в тысячу жителей -- со смоленской стороны тоска зелёная, а с беларусской жизнь картофельная, магазин, ДК, библиотека, цветочки. В общем, на вид, хороша белорусская жизнь.

И более крупным взглядом посмотреть: все железные дороги работают, те, что унаследованы от советского прошлого, поезда ездят, стоимость проезда невысокая (а в 1990-х вообще грошовая была), продукты вкусные, без гмо, без чмо, сыр, молочные все вкусные, хлеб приятный, сгущёнка, чисто. Коронапаники нету, карантин и стоп экономике не вводится. Виды труда, которые у нас выполняют южные собратья из Киргизии, из Узбекистана -- всё тут сами бело(бела)русы и выполняют, так что Беларусь -- элитный вариант Руси. Процент людей, говорящих по-русски, в Минске выше, чем в Москве. Никто русский язык не угнетает, а если кто-то по-белорусски изъясняется, то это молодёжь-приколисты, 2% таковых есть в городах, кто из интересу белоязык выучили. А так-то всё по-русски, даже лучше, чем у нас. Ещё будут вспоминать это время (2000е-2010е), как золотое время, как у нас охают по царским временам, а кто-то по советским.

И вот, казалось бы, всё хорошо. Ну так нам из России кажется -- в России сторонников Лукашенко побольше, чем в самой Бела(о)руси. Только каждые четыре или пять лет возникает нехорошо: выборы, потом буча, шорох, с каждым разом всё больше. И вот совсем уже нехорошо. Трудящимся Беларуси всё ж нужны перемены. Всё нормально в самой Белоруссии, но всё ж нужно не только заборы красить и украшать фасады зданий, но и менять фасад страны. Одно и то же лицо 26 лет -- не всегда полезно. Похоже, что выборы были фальшивые -- не нужно было рисовать 80%. Нарисовали бы, скажем, 60% за Лукашенко и 30% за тётечку -- народ, может, и согласился бы. Какой процент реальный -- непонятно, но вряд ли 80%. Наблюдателей независимых, кажется, не было, подробный отчёт о итогах на участках не виден, а откуда есть, что-то подозрительно.

Что делать Лукашенке? Теперь уж, наверное, ему остаётся объявить, что во всём виноват центризбирком, который всё напутал и его самого обманул, и снять и демонстративно судить начальников избиркома, и назначить новые выборы, более открытые. И если процент реальный будет низким, ну не горевать, а уходить на пенсию -- 65 лет, можно уже. Потом ещё поплачут по лукашенковским временам, а сейчас уж нужно что-то менять, делать перевыборы, а не натравлять омон и милицию на трудящихся.

Желаю беларусам -- нового вождя, но такого, чтобы он сохранил всё хорошее, что было при старом.
Желаю читателям, кто сейчас в Беларуси -- не попасть "под раздачу", в ментовку или КПЗ.
Желаю омоновцам и милиционерам -- не бить митингующих, взять больничный или отпуск.
Желаю нам -- хорошую, предсказуемую и уютную соседку, чтобы туда было приятно ездить и даже жить там.
А самому Лукашенке -- объявить исследование фальсификаций, перевыборы, и по возможности -- уйти на пенсию. Среди десяти миллионов беларусов, надеюсь, найдётся приличный на замену ему.