Нахожусь в Москве, далеко от Белоруссии -- или от Беларуси, как там следует её называть -- и думаю вот что.



Беларусь, среди стран СНГ, самая уютная, чистая, аккуратная. Ну прямо мечта советского человека. Заборы покрашены, газоны пострижены, поля колосятся или овощатся, ну смотря что там растёт, на полях. Если едешь или идёшь со Смоленской области или Брянской -- безо всякого GPS можно определить, где кончилась Русь и началась Б-Русь: поля были заброшены, а теперь вон всё распахано. В самом небольшом селе всё в порядке, а в такой же деревне по брянскую сторону границы -- ну как фашист прошёл, хату спалил. Взять посёлок в тысячу жителей -- со смоленской стороны тоска зелёная, а с беларусской жизнь картофельная, магазин, ДК, библиотека, цветочки. В общем, на вид, хороша белорусская жизнь.



И более крупным взглядом посмотреть: все железные дороги работают, те, что унаследованы от советского прошлого, поезда ездят, стоимость проезда невысокая (а в 1990-х вообще грошовая была), продукты вкусные, без гмо, без чмо, сыр, молочные все вкусные, хлеб приятный, сгущёнка, чисто. Коронапаники нету, карантин и стоп экономике не вводится. Виды труда, которые у нас выполняют южные собратья из Киргизии, из Узбекистана -- всё тут сами бело(бела)русы и выполняют, так что Беларусь -- элитный вариант Руси. Процент людей, говорящих по-русски, в Минске выше, чем в Москве. Никто русский язык не угнетает, а если кто-то по-белорусски изъясняется, то это молодёжь-приколисты, 2% таковых есть в городах, кто из интересу белоязык выучили. А так-то всё по-русски, даже лучше, чем у нас. Ещё будут вспоминать это время (2000е-2010е), как золотое время, как у нас охают по царским временам, а кто-то по советским.



И вот, казалось бы, всё хорошо. Ну так нам из России кажется -- в России сторонников Лукашенко побольше, чем в самой Бела(о)руси. Только каждые четыре или пять лет возникает нехорошо: выборы, потом буча, шорох, с каждым разом всё больше. И вот совсем уже нехорошо. Трудящимся Беларуси всё ж нужны перемены. Всё нормально в самой Белоруссии, но всё ж нужно не только заборы красить и украшать фасады зданий, но и менять фасад страны. Одно и то же лицо 26 лет -- не всегда полезно. Похоже, что выборы были фальшивые -- не нужно было рисовать 80%. Нарисовали бы, скажем, 60% за Лукашенко и 30% за тётечку -- народ, может, и согласился бы. Какой процент реальный -- непонятно, но вряд ли 80%. Наблюдателей независимых, кажется, не было, подробный отчёт о итогах на участках не виден, а откуда есть, что-то подозрительно.



Что делать Лукашенке? Теперь уж, наверное, ему остаётся объявить, что во всём виноват центризбирком, который всё напутал и его самого обманул, и снять и демонстративно судить начальников избиркома, и назначить новые выборы, более открытые. И если процент реальный будет низким, ну не горевать, а уходить на пенсию -- 65 лет, можно уже. Потом ещё поплачут по лукашенковским временам, а сейчас уж нужно что-то менять, делать перевыборы, а не натравлять омон и милицию на трудящихся.



Желаю беларусам -- нового вождя, но такого, чтобы он сохранил всё хорошее, что было при старом.

Желаю читателям, кто сейчас в Беларуси -- не попасть "под раздачу", в ментовку или КПЗ.

Желаю омоновцам и милиционерам -- не бить митингующих, взять больничный или отпуск.

Желаю нам -- хорошую, предсказуемую и уютную соседку, чтобы туда было приятно ездить и даже жить там.

А самому Лукашенке -- объявить исследование фальсификаций, перевыборы, и по возможности -- уйти на пенсию. Среди десяти миллионов беларусов, надеюсь, найдётся приличный на замену ему.